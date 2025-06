Seul tem grande desfile por ocasião da última temporada de 'Round 6'

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Nesta sexta-feira (27) foi lançada sua terceira e última temporada e os fãs comemoraram a estreia reunindo-se, neste sábado, perto do famoso palácio Gyeongbokgung, em Seul, vestindo uniformes militares similares aos usados pelos agentes misteriosos da série.

Estes "agentes" encapuzados foram seguidos por vários participantes equipados com grandes quadrados de "ddakji", um jogo de cartas tradicional coreano, muito presente na trama, e uma bandeira, marca registrada do programa, com os enigmáticos símbolos do círculo, do triângulo e do quadrado.

O diretor da série, Hwang Dong-hyuk, declarou em uma coletiva de imprensa recente que "deu tudo" pela série.

"Sendo assim, embora lamente vê-la terminar, também há certo sentimento de alívio", comentou.