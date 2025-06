Seis israelenses são presos na Cisjordânia após ataque a soldados

Os militares foram dispersar uma reunião de israelenses perto do vila de Kafr Malek, na noite de sexta-feira, e "quando as forças de segurança chegaram, dezenas de civis israelenses atiraram pedras contra eles e agrediram física e verbalmente os soldados", acrescentou o Exército em um comunicado.

Seis israelenses foram presos após agredirem um grupo de soldados perto de uma localidade no centro da Cisjordânia, onde foram registrados confrontos entre colonos e palestinos, anunciou o Exército de Israel neste sábado (28).

As prisões ocorreram perto de Kafr Malek, onde três palestinos foram mortos na quarta-feira em confrontos com colonos em outro surto de violência, informou o Ministério da Saúde palestino.

Condenada pela ONU como ilegal, de acordo com o direito internacional, a colonização da Cisjordânia se acelerou desde que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, voltou ao poder em 2022.

A gestão do premiê é respaldada por uma aliança com partidos de extrema direita, que buscam a anexação do território a Israel.

Várias ONGs de direitos humanos denunciam o aumento da violência cometida por colonos na Cisjordânia e a impunidade aos mesmos.