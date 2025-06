Rebeldes huthis do Iêmen afirmam ter lançado míssil contra Israel

Os rebeldes huthis do Iêmen afirmaram ter disparado, neste sábado (28), um míssil contra Israel, que segundo as forças israelenses foi possivelmente interceptado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O porta-voz militar dos huthis, Yahya Saree, anunciou em comunicado o "disparo de um míssil balístico contra um alvo sensível do inimigo israelense em Beersheva (sul), em apoio ao oprimido povo palestino e em resposta aos crimes do inimigo sionista contra civis em Gaza".

Este é primeiro lançamento de mísseis anunciado pelos huthis contra Israel desde o cessar-fogo que entrou em vigor no dia 24 de junho, após 12 dias de guerra, entre Israel e Irã, aliado dos rebeldes iemenitas.

Os huthis, que controlam grandes partes do Iêmen, devastado pela guerra, lançou dezenas de ataques com mísseis e drones contra Israel desde o início do conflito em Gaza, desencadeado por um ataque do movimento islamista palestino Hamas no território israelense em 7 de outubro de 2023.

ml/tp/pc/zm/yr