Onda de calor se espalha pelo sul da Europa

Na Itália, 17 cidades estão em alerta vermelho desde este sábado (28), tanto no norte, como Milão, Bolonha e Turim, como no sul, sobretudo em Nápoles e Palermo, onde são esperadas temperaturas máximas de 39º C.

Possibilidades de incêndios na França e temperaturas acima dos 40º C na Espanha. Uma onda de calor precoce afeta os países da Europa neste fim de semana, período em que as autoridades estão se mobilizando para evitar riscos para a saúde.

A onda de calor será ainda mais intensa no domingo, com 21 cidades em alerta vermelho.

Em Roma, os termômetros já marcavam 30º C às 10h locais (5h em Brasília) e as temperaturas devem subir para 37º C, segundo as previsões.

Na Espanha, várias regiões estavam em alerta laranja neste sábado, o segundo mais relevante, devido às altas temperaturas. Os termômetros podem chegar a 42º C em algumas áreas, alertou a Agência Meteorológica Nacional (Aemet).

A pior parte do evento é esperada inicialmente para o domingo e, com maior incerteza, para segunda-feira, quando os termômetros podem ultrapassar os 40º C no sudoeste do país e em algumas áreas do nordeste.

"Espera-se que [a temperatura] ultrapasse os 42º C na área ao redor dos rios Guadalquivir, Guadiana e Tejo, sem descartá-los no Ebro", anunciou a Aemet no alerta especial sobre a onda de calor emitido na sexta-feira.