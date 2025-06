Milhares participam da Marcha do Orgulho em Budapeste, apesar da proibição de Orban

Com bandeiras do arco-íris tremulando bem alto, dezenas de milhares de pessoas começaram a participar, neste sábado (28), da Marcha do Orgulho em Budapeste, proibida pelo governo húngaro e transformada em um desafio ao primeiro-ministro ultraconservador Viktor Orban. Mais de 35.000 pessoas foram convocadas a participar da marcha, que este ano celebra sua 30ª edição perto da Prefeitura de Budapeste. Nas imediações, um cartaz dizia "A liberdade e o amor não podem ser proibidos".

Akos Horvath, um estudante de 18 anos, que viajou para a capital da Hungria vindo de uma cidade do sul do país, afirmou que "participar" da marcha tem "uma importância simbólica". "Não se trata apenas de representar os gays, mas de defender os direitos do povo húngaro", disse ele à AFP. O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, quer evitar as imagens de repressão violenta e, na sexta-feira, descartou qualquer intervenção das forças de segurança. Mas ao mesmo tempo, ameaçou gays, lésbicas e transexuais com consequências legais. Toda a Europa está de olho neste país de 9,6 milhões de habitantes. Bruxelas condenou a proibição, uma repressão inédita dos direitos LGBTQIA+ na União Europeia.

A comissária europeia da Igualdade, Hadja Lahbib, viajou a Budapeste na sexta-feira porque, segundo disse, é seu "dever" apoiar as pessoas LGBTQIA+. Lahbib participou juntamente com organizadores e o prefeito da cidade, Gergely Karacsony, do partido ecologista, que manteve a Marcha, argumentando que um evento municipal não precisa da autorização do governo federal. Viktoria Radvanyi, a presidente da Marcha de Budapeste, teme que a proibição provoque um efeito dominó em países como Eslováquia, Romênia e Bulgária, onde os direitos da comunidade LGBTQIA+ seguem sendo frágeis.

"Este ano, a Budapest Pride não é apenas festa, é uma tomada de posição internacional forte", afirmou. Trinta e três países apoiaram a Marcha, mas o ministro da Justiça húngaro advertiu os diplomatas na capital que se participarem de um evento proibido terão que enfrentar as consequências. Pelo menos 70 eurodeputados anunciaram sua presença no ato.

- "Repugnante" - As autoridades instalaram câmeras ao longo do trajeto, equipadas com sistemas de reconhecimento facial. O governo advertiu que as multas podem chegar a 500 euros (R$ 3,2 mil, na cotação atual) e que organizar uma marcha proibida ou convocar a participação na mesma pode ser punido com até um ano de prisão.