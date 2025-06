Marcha do Orgulho em Paris denuncia 'a internacional reacionária'

A Marcha do Orgulho, em defesa dos direitos da comunidade LGBT+ começou, neste sábado (28), em Paris, com forte tom político, denunciando a "internacional reacionária" em países como os Estados Unidos e a Hungria.

"Estamos em um contexto ameaçador, terrível em nível político. Pela primeira vez em anos, nossos direitos estão realmente em perigo", afirmou, com um microfone na mão, a presidente da organização SOS Homophobie, Julia Torlet, perto do Museu do Louvre.