John Textor faz mea culpa e diz que vai se afastar do Lyon

O empresário americano John Textor reconheceu ter cometido erros ao comandar o Lyon, que foi rebaixado para a Ligue 2, e falou sobre a possibilidade de se afastar da gestão cotidiana do clube francês.

"Está claro que na França eu fui melhor no esporte do que na gestão. Eu não foi bom o suficiente na política na França", disse o dono do Lyon em entrevista transmitida neste sábado pela TV Globo.