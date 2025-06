Irã poderia voltar a enriquecer urânio 'em questão de meses', diz AIEA

O chefe da agência de vigilância nuclear da ONU, Rafael Grossi, disse a um veículo de comunicação americano que o Irã possivelmente começará a produzir urânio enriquecido "em questão de meses", apesar dos graves danos nas instalações nucleares após os ataques de Israel e dos Estados Unidos.

Israel atacou instalações nucleares e militares do Irã no dia 13 de junho, com o objetivo de evitar que a República Islâmica desenvolvesse uma bomba atômica, uma ambição que Teerã negou.