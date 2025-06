Inundações repentinas deixam 24 mortos no Paquistão

Pelo menos 24 pessoas, a metade crianças, morreram em inundações repentinas ou desabamentos de casas no noroeste do Paquistão, no início da temporada de monções, anunciou a autoridade provincial de gestão de emergências neste sábado (28).

"Inundações repentinas mataram 11 pessoas na sexta-feira, incluindo quatro crianças e três mulheres, e feriram outras seis", enquanto "56 casas foram danificadas, seis delas completamente destruídas", indicou a autoridade provincial em Jaiber Pashtunjuah.