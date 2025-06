França se dispõe 'a apoiar segurança na distribuição alimentar' em Gaza

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O ministro francês não explicou no que vai consistir esta assistência francesa e europeia na distribuição de ajuda para Gaza. No entanto, ele expressou sua revolta, ao se referir às "500 pessoas (...) que perderam a vida durante distribuições de alimentos" nas últimas semanas em Gaza.

No fim de maio, Israel suspendeu parcialmente o bloqueio total imposto ao território palestino no começo de março, que causou uma gravíssima escassez de comida e outros itens de primeira necessidade.

Foi implementado um mecanismo de distribuição de ajuda, organizado pela "Fundação Humanitária de Gaza (GHF)", apoiada por Israel e pelos Estados Unidos, mas estas operações geraram cenas caóticas e sangrentas.

Segundo o ministério da Saúde do governo do Hamas, no poder em Gaza, cerca de 550 pessoas morreram e mais de 4.000 ficaram feridas nas enormes filas que se formam para chegar aos diferentes centros de distribuição de ajuda humanitária desde que a GHF começou a realizar as operações, no fim de maio.