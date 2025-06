Flamengo encara Bayern de Munique por vaga nas quartas de final da Copa de Clubes

A partida entre o rubro-negro e o campeão da Bundesliga promete ser espetacular no Hard Rock Stadium, em Miami, às 17h (horário de Brasília).

Flamengo e Bayern de Munique se enfrentam neste domingo (28) pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, em um duelo atrativo entre um gigante europeu e um representante de destaque do futebol sul-americano, menos poderoso financeiramente, mas altamente motivado para provar seu valor em campo.

Classificado em primeiro lugar no Grupo D, o time carioca impressionou nos Estados Unidos com um jogo alegre e envolvente, baseado na posse de bola vertical e na intensa pressão no campo adversário.

A virada por 3 a 1 contra o Chelsea na fase de grupos o tornou um candidato ao título mundial, embora precise superar obstáculos difíceis para isso, começando pelo Bayern.

O time alemão parecia destinado a ser o primeiro colocado do Grupo C, mas o Benfica assumiu a liderança na última rodada com uma vitória por 1 a 0 em uma partida em que os já classificados bávaros fizeram inúmeras rotações.

O resultado inesperado obriga agora o Flamengo a enfrentar já nas oitavas de final um dos grandes favoritos ao troféu, com um elenco que conta com o atacante inglês Harry Kane e os pontas franceses Michael Olise (três gols e duas assistências no torneio) e Kingsley Coman (dois gols e duas assistências).