Espanha tem primeira onda de calor do verão com temperaturas acima de 42ºC

População utiliza guarda-chuva como escudo contra o sol durante a primeira onda de calor do verão em Sevilha / Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP

Vários pontos da Espanha estavam em alerta laranja neste sábado, 28, o segundo mais importante, devido às altas temperaturas que poderiam resultar da primeira onda de calor do verão, de até 42ºC em algumas áreas, de acordo com a Agência Meteorológica Nacional (Aemet). A pior parte do episódio é esperada inicialmente no domingo e, com maior incerteza, na segunda-feira, quando os termômetros podem ultrapassar os 40ºC no sudoeste do país e em algumas áreas do nordeste.

Espera-se que ultrapasse os 42ºC na área em torno dos rios Guadalquivir, Guadiana e Tejo, sem descartá-los no Ebro", indicou a Aemet no aviso especial que emitiu na sexta-feira sobre a onda de calor, apontando particularmente para as regiões da Andaluzia, Extremadura, Aragão e interior da Catalunha. O calor também contribui para o aquecimento das águas do mar da Península e das Ilhas Baleares, que "ultrapassam os 26 °C: número recorde para estas datas, típico de meados de agosto", destacou a Aemet em sua conta no X. O Ministério da Saúde colocou algumas áreas, especialmente no norte e nordeste, em alto risco para a saúde, pois terão registros excepcionalmente altos para seus parâmetros. A Proteção Civil recomendou que a população limitasse a exposição ao sol, bebesse água com frequência, redobrasse os cuidados a crianças e idosos e reforçasse o comportamento preventivo para evitar o início de incêndios florestais.