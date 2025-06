Ataques israelenses deixam três mortos no sul do Líbano

Ataques israelenses mataram neste sábado (28) três pessoas no sul do Líbano, apesar de um cessar-fogo em vigor na região, informaram as autoridades.

O Ministério da Saúde libanês afirmou que um drone "inimigo israelense" atacou um veículo em Kunin, no sul do país, onde matou um homem e feriu outra pessoa.