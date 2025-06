Ataque suicida deixa 16 soldados mortos no Paquistão

Pelo menos 16 soldados morreram em um ataque suicida no noroeste do Paquistão neste sábado (28), relataram à AFP funcionários do governo local e dos serviços de segurança. "Um camicaze lançou seu veículo carregado de explosivos contra um comboio de soldados" na província de Khyber Pakhtunkhwa, na fronteira com o Afeganistão, disse um funcionário da administração local sob condição de anonimato. "Dezesseis soldados morreram", acrescentou.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Anteriormente, a mesma fonte havia informado que 13 soldados haviam morrido e outros quatro estavam em estado crítico, além de 19 civis feridos. Um oficial da polícia local disse à AFP, também sob condição de anonimato, que a explosão havia "derrubado os telhados de duas casas, ferindo seis crianças". Um grupo local ligado ao Talibã paquistanês reivindicou a responsabilidade pelo ataque, dizendo que ele havia sido realizado por seu esquadrão suicida. A violência aumentou no oeste do Paquistão, que faz fronteira com o Afeganistão, desde que o Talibã voltou ao poder em Cabul, em 2021.