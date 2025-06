Alemanha indicia suspeito de planejar atentado em show de Taylor Swift

Menor de idade teria ajudado a planejar ataque frustrado com carro-bomba contra multidão em frente a estádio em Viena onde cantora americana se apresentaria. Após alertas das autoridades, três shows foram cancelados.Promotores alemães indiciaram nesta sexta-feira (27/06) um jovem sírio e suposto apoiador do grupo islamista "Estado Islâmico" (EI) suspeito de ter ajudado na elaboração de um plano de atentado a um show da cantora pop americana Taylor Swift em Viena, em agosto de 2024. O suspeito, identificado como o menor de idade Mohammad A., foi acusado de apoiar uma organização terrorista estrangeira e de preparar um ato grave de violência que colocaria o Estado em perigo, afirmaram os promotores federais. Em abril do ano passado, o jovem teria aderido à ideologia do EI e, desde julho, manteve contato com um jovem austríaco de 19 anos que planejava um atentado a bomba em um dos shows da cantora. Carro-bomba contra fãs de Taylor Swift De acordo com os investigadores, o austríaco de 19 anos, com raízes na Macedônia do Norte, planejou dirigir um carro carregado de explosivos contra a multidão de fãs de Swift que esperavam para entrar no estádio antes do show. Mais de 60.000 pessoas estariam dentro do estádio durante o show com ingressos esgotados se ele não tivesse sido cancelado, com dezenas de milhares sem ingressos provavelmente se reunindo nas proximidades. "O acusado auxiliou o jovem em seus preparativos, entre outras coisas, traduzindo do árabe instruções de fabricação de bombas e estabelecendo contato com um membro do EI no exterior pela internet", disseram os promotores federais em nota. "O acusado também forneceu ao sírio um modelo de juramento de fidelidade ao EI, que o jovem utilizou para ingressar na organização." Após as autoridades alertarem sobre o plano de atentado,três shows em Viena que faziam parte da turnê recordista Eras de Swift foram cancelados. Investigações prosseguem na Áustria A polícia deteve três suspeitos, incluindo o austríaco de 19 anos, pela suposta ameaça. Autoridades dos Estados Unidos disseram que compartilharam informações para auxiliar na investigação. A polícia alemã prendeu Mohammad A. em setembro passado na cidade de Frankfurt an der Oder, no leste do país, onde o então jovem de 15 anos estudava, mas depois o liberou. O Ministério Público Federal na cidade de Karlsruhe, no oeste do país, informou nesta sexta-feira que as acusações foram apresentadas em 17 de junho em um Tribunal Regional Superior de Berlim, que agora decidirá sobre sua admissibilidade. Swift escreveu posteriormente em seu perfil no Instagram que "o motivo dos cancelamentos me encheu de uma nova sensação de medo e uma tremenda culpa, porque muitos planejavam ir a esses shows". Promotores públicos de Viena conformaram que investigações sobre o principal suspeito, que permanece preso, continuam. rc (DPA, AFP)