Zagueiro argentino Otamendi renova com o Benfica até 2026

O experiente zagueiro argentino Nicolás Otamendi renovou seu contrato com o Benfica por mais um ano, até junho de 2026, anunciou o clube de Lisboa nesta sexta-feira, dois dias antes do jogo contra o Chelsea pelas oitavas de final da Copa do Muno de Clubes.

Com o novo vínculo, Otamendi, campeão do mundo pela seleção da Argentina em 2022, irá para sua sexta temporada com os 'Encarnados'.