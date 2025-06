Wall Street fecha em alta com novos recordes de S&P 500 e Nasdaq

Nos últimos dois meses, "as notícias têm sido cada vez mais positivas [...] no âmbito comercial", disse à AFP Tom Cahill, da Ventura Wealth Management.

No meio da sessão, Wall Street titubeou após declarações do presidente republicano, que afirmou que encerraria as negociações comerciais com o Canadá.

Trump anunciou que considerava encerradas as negociações comerciais com o Canadá e chamou de "ataque direto e flagrante" contra os Estados Unidos a decisão canadense de impor uma tarifa sobre os serviços digitais.

"Devido a esse imposto escandaloso, estamos encerrando todas as negociações comerciais com o Canadá, com efeito imediato", escreveu ele em sua plataforma Truth Social.