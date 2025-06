Trump diz que voltará a bombardear Irã caso atividades nucleares sejam retomadas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (27) que salvou o aiatolá iraniano Ali Khamenei de ser assassinado e declarou que cogitará realizar novos bombardeios no Irã se o país tentar desenvolver armas nucleares.

Trump disse, ainda, que "sem dúvida" vai considerar bombardear o Irã novamente se informações de inteligência concluírem que o país é capaz de enriquecer urânio na quantidade necessária para fabricar armas nucleares.

O republicano acusou o líder iraniano de ingratidão, depois que Khamenei disse, em uma mensagem em tom desafiador, que os relatos sobre os danos causados pelos bombardeios americanos a suas instalações nucleares eram exagerados e que os Estados Unidos levaram uma "surra".

"Sabia EXATAMENTE onde se refugiava e não permitiria que Israel ou as Forças Armadas dos Estados Unidos, de longe as maiores e mais poderosas do mundo, lhe tirassem a vida", postou Trump.

"EU O SALVEI DE UMA MORTE MUITO HORRÍVEL E VERGONHOSA, e ele não precisa dizer, 'OBRIGADO! PRESIDENTE TRUMP!", continuou.