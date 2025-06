Suprema Corte dos EUA valida lei que obriga portais pornô a verificarem idade de usuários

A Suprema Corte dos Estados Unidos validou nesta sexta-feira (27) uma lei do Texas que exige que os sites pornográficos verifiquem a idade de seus usuários, rejeitando que isso viole a liberdade de expressão e impulsionando assim os esforços para proteger as crianças do acesso a esse conteúdo.

A decisão do mais alto tribunal terá um impacto significativo em uma série de leis semelhantes em nível nacional e poderá marcar o rumo da regulamentação da liberdade de expressão online, à medida que cresce a preocupação com o impacto da vida digital na sociedade.