OEA pede apoio à missão de segurança no Haiti

A Organização dos Estados Americanos (OEA) instou nesta sexta-feira (27) os seus países-membros a apoiarem "de acordo com suas capacidades" a missão de apoio à segurança no Haiti, durante a Assembleia-Geral da organização em Antígua e Barbuda.

A estabilização do Haiti é essencial para os países da região por seus efeitos indiretos. A insegurança e a crise econômica são um terreno fértil para o tráfico de drogas, a lavagem de dinheiro e a emigração ilegal.

Em árduas negociações anteriores, os países da OEA adotaram por consenso um projeto de resolução impulsionado por Haiti e Estados Unidos.

O texto urge "os Estados-membros a prestarem apoio, de acordo com suas capacidades, à Missão Multinacional de Apoio à Segurança (MSS) no Haiti, inclusive através do Fundo Fiduciário das Nações Unidas, e para que se comprometam a reforçar a capacidade operacional e institucional das forças nacionais de segurança haitianas".

Propõe que façam "contribuições materiais e em espécie, através de mecanismos existentes".