Netanyahu denuncia artigo de imprensa que acusa Exército israelense de massacrar civis

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rejeitou "categoricamente", nesta sexta-feira (27), um artigo do jornal israelense de esquerda Haaretz que diz que soldados israelenses teriam recebido ordens para atirar contra civis desarmados que esperavam receber ajuda humanitária em Gaza.

"O Estado de Israel rejeita categoricamente as repugnantes acusações de assassinato ritual publicadas no jornal Haaretz", escreveu Netanyahu em um comunicado conjunto com seu ministro de Defesa, Israel Katz.