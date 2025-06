MP da Venezuela denuncia 'agressão' de alto comissário da ONU para os DH

Turk apresentou no Conselho de Direitos Humanos da ONU um informe para denunciar 70 prisões ocorridas antes das eleições regionais e parlamentares do mês passado, incluindo a de líderes da oposição, além de "desaparecimentos forçados" e "tortura e maus-tratos" de detidos desde 2024.

O Ministério Público da Venezuela denunciou nesta sexta-feira o que chamou de "nova agressão diplomática", depois que o alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Turk, apontou que a situação das liberdades fundamentais no país caribenho piorou.

O informe oral de Türk constitui "uma nova agressão diplomática e intervencionista contra a soberania e o sistema de justiça venezuelanos", criticou o MP. "O Escritório do Alto Comissariado tornou-se o escritório privado de terroristas e mercenários nacionais e estrangeiros processados por tentar banhar a Venezuela em sangue."

O MP ressaltou que todos os detidos "estão privados legalmente de liberdade, com respeito ao devido processo, por crimes como conspiração, traição à pátria, terrorismo e lavagem de dinheiro".

O Escritório do Alto Comissariado da ONU denunciou em várias ocasiões violações dos direitos de vários detidos, em meio à crise política gerada pela reeleição questionada do presidente Nicolás Maduro no ano passado. Cerca de 2.400 pessoas foram detidas nas manifestações pós-eleitorais.

