Lorde dá o pontapé inicial ao festival de Glastonbury com um show surpresa

A cantora neozelandesa Lorde fez um show surpresa no festival de Glastonbury, na Inglaterra, nesta sexta-feira (27), dia do lançamento do seu quarto e esperado álbum, "Virgin". Os participantes começaram a chegar na quarta-feira (25) à famosa Fazenda Worthy, propriedade agrícola no sudoeste da Inglaterra, onde acontece o evento, que dura até domingo à noite.

As estrelas principais do festival sobem ao palco nesta sexta-feira, com Alanis Morissette, The 1975 e Supergrass no programa. Os organizadores mantém mistério sobre alguns horários. Lorde, que alcançou grande sucesso desde a adolescência com o álbum "Pure Heroine" (2013) e seu tema "Royals", apareceu ao meio-dia no palco, vestida completamente de branco. "Muito obrigada por estar conosco. Isso é uma loucura para mim, vocês não podem imaginar", disse a cantora.

Os organizadores tiveram que fechar o acesso ao campo perto da tenda onde foi apresentado devido à grande multidão. Os participantes do festival também esperam ver o cantor escocês Lewis Capaldi, nesta sexta-feira à tarde, no famoso palco "Pyramid Stage", em um horário indicado como "TBA" ("a ser anunciado"). "Já se passou muito tempo", escreveu o cantor no Instagram, nesta sexta-feira, com motivo do lançamento de seu novo tema "Survive", marcando seu grande retorno.

Há dois anos, suspendeu sua turnê mundial. O artista de 28 anos sofre da síndrome de Tourette, um transtorno neurológico caracterizado por espasmos motores e vocais, involuntários e repetitivos. Nesse mesmo ano, ele havia se apresentado no Glastonbury, mas teve que pedir ajuda a seus fãs quando seus espasmos se intensificaram e teve perda da voz. Então, milhares de espectadores cantaram seu sucesso "Someone You Loved" em um momento muito emotivo, cujas imagens deram a volta ao mundo.

Para esta edição, os espectadores poderão dançar com ídolos pop das novas gerações, como Olivia Rodrigo e Charli XCX. Também estarão presentes os veteranos Neil Young e Rod Stewart, assim como The Prodigy, Snow Patrol, Burning Spear e Raye. No sábado (28), o trio de rappers norte-irlandeses Kneecap subirá ao palco.