Jonathan Anderson imprime sua marca na Dior com desfile masculino em Paris

O designer que tirou a centenária marca espanhola Loewe da decadência optou por repetir sua fórmula de sucesso: cuidado no tratamento dos materiais, ousadia no conceito e disposição para provocar fãs e especialistas.

O novo diretor artístico da Dior, Jonathan Anderson, deu seu primeiro toque à coleção masculina da marca francesa, com um desfile colorido e cheio de travessuras, nesta sexta-feira (27), no Hotel de los Inválidos em Paris.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O norte-irlandês de 40 anos já havia dado pistas de sua proposta com vários vídeos nas redes sociais, nos quais se via, entre outros, a estrela do futebol Mbappé ajustando sua gravata sem muita habilidade.

O desfile parecia a entrada ou saída de uma festa de formatura universitária em Oxford: rapazes com gravata borboleta, mas sem camisa, apenas com o fraque. Outros vestiam casaco e camisa sobre jeans desbotados. Nos pés, sapatos tipo pescador com meias brancas.

Destacou uma bermuda oversized tipo cargo, cor-de-rosa vibrante, com muitos bolsos e camadas, recurso não visto há algum tempo, e um corte impecável.

Os cachecóis também ajustavam as calças. Alguns modelos desfilaram sem calças, mas com cuecas tipo boxer, combinando com a camisa ou blusa.