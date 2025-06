Jeff Bezos e Lauren Sánchez se preparam para o 'sim, eu aceito' em Veneza

Os iates dos famosos convidados navegam pela lagoa e o famoso hotel Aman escolhido pelos noivos, um palácio renascentista com um preço mínimo de 2.000 euros (12 mil reais) por noite, está com lotação máxima.

O casamento será realizado em um grande anfiteatro ao ar livre na ilha, de onde se pode ver a Praça de São Marcos. Os noivos receberão uma serenata de Matteo Bocelli, filho do famoso cantor de ópera Andrea Bocelli.

Para Chiara Trabuio, de 26 anos, "este casamento é aceitável até certo ponto porque gera dinheiro". "Mas vai contra a cultura e a natureza da cidade", diz esta estudante que vive em Mestre, um município no continente em frente a Veneza.

Quando perguntado sobre o que mais gostava da cidade dos canais, o bilionário americano respondeu sorrindo ao lado de sua esposa em um barco: "Olhem ao redor! Esta cidade parece impossível, não pode existir, e no entanto aqui está", ele é ouvido dizendo em um vídeo publicado na noite de quinta-feira pelo jornal La Repubblica.

De acordo com a imprensa, Sánchez planeja usar 27 vestidos durante as celebrações.

Entre os convidados estão a estrela de reality show Kim Kardashian, a filha do presidente dos Estados Unidos, Ivanka Trump, a estrela do futebol americano Tom Brady, o ator de Hollywood Leonardo DiCaprio, a rainha Rania da Jordânia e a apresentadora Oprah Winfrey, todos vistos na cidade dos canais por fotógrafos da AFP.

Apesar das reticências de parte da população, as autoridades locais defenderam sediar o casamento do magnata, um dos homens mais ricos do mundo, que possui cerca de 215 bilhões de dólares (1,1 trilhão de reais) em ações da Amazon.