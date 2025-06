Inflação nos EUA volta a aumentar em maio a 2,3% em 12 meses (índice PCE)

Mas, por enquanto, elas não causaram um aumento generalizado dos preços, em parte porque Trump reduziu ou adiou a entrada em vigor das tarifas mais altas, e também porque as empresas têm se apoiado em seus estoques anteriores para não repassar os custos aos consumidores.

Isso levou o presidente americano a afirmar que não havia "inflação" e a exigir que o banco central cortasse suas taxas de juros de referência para estimular a economia.

No entanto, os economistas esperam que leve vários meses para que as tarifas se reflitam nos preços ao consumidor, e o Fed está agindo com cautela. Na semana passada, o banco central manteve as taxas por quatro reuniões consecutivas, entre 4,25% e 4,5%.