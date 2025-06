Indignação na Índia após estupro coletivo de estudante em Calcutá

A polícia da Índia deteve três homens suspeitos de estuprar uma estudante em Calcutá, informaram, nesta sexta-feira (27), as autoridades locais, um ano depois do violento caso de estupro e assassinato de uma jovem médica nesta mesma metrópole, que chocou o país.

O partido que governa o estado de Bengala Ocidental, All India Trinamool Congress (AITC), prometeu impor as "mais severas penalidades" aos autores do crime.

O Partido Bharatiya Janata (BJP), liderado pelo primeiro-ministro ultranacionalista hindu, Narendra Modi, acusou imediatamente as autoridades locais de serem "incapazes de proteger suas filhas".

Em agosto do ano passado, o estupro e o assassinato de uma médica interna em um hospital em Calcutá provocou a indignação em toda a Índia, onde a violência sexual contra as mulheres pe um problema endêmico.

O autor deste crime, um homem de 33 anos, foi condenado em janeiro à prisão perpétua.