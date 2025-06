Governador da Califórnia apresenta ação milionária por difamação contra Fox News

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, entrou com uma ação de US$ 787 milhões (R$ 4,3 bilhões) contra a Fox News, nesta sexta-feira (27), acusando a emissora de distorcer detalhes de um telefonema entre ele e o presidente americano, Donald Trump, no começo do mês.

"Chega de mentiras", protestou no X o governador democrata, que lidera a oposição contra o governo do presidente republicano.