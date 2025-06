Economia dos EUA se contrai no 1º trimestre após tarifas de Trump

PIB do país encolhe 0,5% no primeiros três meses do ano, após empresas e consumidores acumularem estoques de produtos importados antes das tarifas de Donald Trump entrarem em vigor.A economia americana sofreu uma contração maior do que a prevista anteriormente nos primeiros três meses deste ano, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (26/06) pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos. O Produto Interno Bruto (PIB) real americano caiu 0,5% no primeiro trimestre do ano, em comparação com uma previsão anterior do Departamento de Comércio de queda de 0,2%. A queda de janeiro a março no PIB reverteu um aumento de 2,4% nos último trimestre de 2024 e marcou a primeira vez em três anos que a economia se contraiu. As importações aumentaram 37,9%, o maior crescimento desde 2020, e pressionaram o PIB em quase 4,7 pontos percentuais. Os gastos do consumidor também desaceleraram acentuadamente, expandindo apenas 0,5%, abaixo dos robustos 4% do quarto trimestre do ano passado. O mau desempenho veio na esteira de um aumento nas importações desencadeado pelo anúncio das tarifas impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, que levou empresas e consumidores a estocarem produtos importados, principalmente da China, antes das novas taxas entrarem em vigor. Tarifas de Trump valerão a partir de julho O ritmo das importações provavelmente não se repetirá no segundo trimestre e, portanto, não deverá pesar sobre o PIB, já que o crescimento entre maio e junho deve retornar a 3%, segundo algumas previsões. Trump acabou adiando ou recuando em algumas das tarifas mais altas devido às negociações com os parceiros comercias, ainda em andamento. Contudo, a aproximação do prazo final de julho para a entrada em vigor das tarifas mais altas aumenta as incertezas econômicas no país. As tarifas de Trump levaram a China e a União Europeia (UE) a uma corrida para encontrar novos parceiros comerciais, com os Estados-membros da UE se aproximado de países das regiões do Indo-Pacífico e do Sul Global. No mês passado, Trump suspendeu as tarifas de 50% sobre produtos da UE até 9 de julho. Americanos mais pessimistas com a economia Na cúpula Otan realizada nesta quarta-feira, o presidente da França, Emmanuel Macron, chamou "aberração" a guerra comercial impulsionada por Trump e pediu a redução das tarifas após os membros da aliança militar do Atlântico Norte firmarem o compromisso de dedicar 5% de seus PIBs aos gastos com defesa. O think tank Conference Board relatou esta semana que a perspectiva dos americanos sobre a economia piorou em junho, retomando uma queda que havia levado a confiança do consumidor em abril para seu nível mais baixo desde a pandemia de covid-19, há cinco anos. O Conference Board informou nesta terça-feira que seu índice de confiança do consumidor caiu para 93 em junho, uma queda de 5,4 pontos em relação aos 98,4 do mês passado. rc (Reuters, AFP, AP)