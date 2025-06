Dois homens passarão o resto da vida presos nos EUA por morte de 53 migrantes

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O ar-condicionado do caminhão não funcionava corretamente e a temperatura no interior disparou durante o percurso em direção ao norte, rumo a San Antonio, no Texas.

No final da viagem, 48 dos migrantes, incluindo uma mulher grávida, estavam mortos. Dezesseis foram levados a hospitais, mas cinco deles faleceram. Apenas 11 sobreviveram.

Segundo a promotoria, Felipe Orduña Torres, de 30 anos, também conhecido como "Cholo", "Chuequito" ou "Negro", liderava a rede. Foi condenado em março por transportar migrantes em situação irregular dentro dos Estados Unidos.

O juiz Orlando García, do distrito oeste do Texas, condenou Orduña Torres nesta sexta-feira à prisão perpétua e ao pagamento de uma multa de 250 mil dólares (1,37 milhão de reais, na cotação atual), de acordo com um comunicado do Departamento de Justiça.