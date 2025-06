China confirma que alcançou acordo comercial com EUA

"Espera-se que Estados Unidos e a China alcancem um acordo", afirmou um porta-voz do Ministério do Comércio em um comunicado.

Uma fonte da Casa Branca disse na quinta-feira à AFP que o governo do presidente Donald Trump e a China "concordaram com um entendimento adicional de uma estrutura para implementar o acordo de Genebra".

Os dois países finalmente concordaram com uma estrutura para avançar com o consenso de Genebra, após negociações em Londres neste mês.

Pequim confirmou nesta sexta-feira que um acordo foi alcançado.

"Após as conversas de Londres, as equipes das duas partes prosseguiram com uma comunicação estreita", declarou o porta-voz do Ministério do Comércio.

A China "revisará e aprovará os pedidos para os itens de controle de exportação que atendam aos requisitos legais", acrescentou.