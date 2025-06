Casa de Brad Pitt é assaltada em Los Angeles, segundo imprensa

Segundo a NBC e a CNN, citando fontes policiais, três pessoas entraram na casa do ator.

Um porta-voz do Departamento de Polícia de Los Angeles disse à NBC News que o roubo ocorreu em uma residência no bairro de Los Feliz por volta das 22h30 locais (2h30 em Brasília), sem confirmar oficialmente que se tratava da casa do ator.

Fontes policiais disseram à NBC News e ao Los Angeles Times que os suspeitos escalaram um muro e entraram pela janela da frente da casa antes de saquear o local e fugir com os pertences.

O valor dos itens roubados não foi divulgado.

Pitt não estava em casa no momento, pois estava em turnê internacional promovendo o filme no qual interpreta um piloto aposentado de Fórmula 1.