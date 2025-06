Bruce Springsteen reescreve década de 1990 em coletânea inédita

Com o lançamento nesta sexta-feira de "Tracks II: The Lost Albums", de 83 faixas, 74 delas novas, a lenda do rock americano Bruce Springsteen tenta mostrar que, para ele, a década de 1990 não foi, de fato, perdida.

"Às vezes leio sobre mim mesmo que a década de 1990 foi perdida para mim", diz o cantor, em vídeo publicado no YouTube. "Na verdade, Patti [Scialfa, sua mulher] e eu estávamos criando filhos muito pequenos, o que afetou parte do nosso trabalho", explica, sobre sua queda de produtividade. "Na verdade, eu estava o tempo todo trabalhando."

Springsteen diz que aproveitou a pandemia de Covid-19 para trabalhar em tudo o que estava guardado. O resultado é uma coletânea de 83 músicas, organizadas tematicamente em sete álbuns, que abrangem os anos de 1983 até 2018.

Como o próprio nome indica, Tracks II é a continuação de Tracks, de 1998, e será seguida por "Tracks III". A coletânea inclui três discos: um baseado no hit "Streets of Philadelphia"; o segundo, "Somewhere North of Nashville", faz uma incursão pelo country; e o terceiro homenageia a Califórnia e sua cultura mexicana.

Springsteen não é o primeiro a mergulhar em seus arquivos para lançar temas inéditos, mesmo que isso signifique lançar músicas que ficaram de fora dos seus primeiros álbuns.