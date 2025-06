Algoz de João Fonseca, Taylor Fritz vai à final do ATP 250 de Eastbourne

Algoz do brasileiro João Fonseca nas oitavas de final, o tenista americano Taylor Fritz, número 5 do mundo, se classificou para a final do ATP 250 de Eastbourne nesta sexta-feira (27), ao derrotar o espanhol Alejandro Davidovich (N.28).

Fritz fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-3, 3-6 e 6-1, em uma hora e 33 minutos.