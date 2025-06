UE se esforça para acalmar Trump na frente comercial, após aumentos na Defesa

Reunidos em uma cúpula em Bruxelas, os países da UE buscam uma fórmula para chegar a um acordo comercial com os Estados Unidos nesta quinta-feira(26), um dia após satisfazerem o presidente Donald Trump adotando uma meta histórica de aumento dos gastos militares.

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia e responsável pelas negociações em nome dos 27, aproveitará para identificar os limites entre as duas partes.

Uma dessas fontes indicou a possibilidade de um acordo no qual os Estados Unidos imporiam uma tarifa geral às importações europeias, com isenções para aço, automóveis, medicamentos e o setor aeronáutico.

Eliminar as tarifas parece fora de alcance. Várias fontes diplomáticas indicam que o objetivo, como na cúpula da Otan em Haia, é permitir que Trump reivindique a vitória, sem ceder em setores-chave.

Um dos riscos assumidos em Bruxelas é chegar a um acordo no qual a UE aceite algumas tarifas, sem agir reciprocamente, impondo outras sobre os mesmos produtos americanos.

- Manter a calma -

O presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, criticou uma guerra tarifária que consiste em tarifas "injustas" e unilaterais. E minimizou a ameaça de Trump de punir a Espanha por não se comprometer a aumentar seus gastos com defesa para 5% do PIB na cúpula da Otan em Haia.

O presidente francês, Emmanuel Macron, já havia levantado a questão na quarta-feira, em Haia, horas após europeus e Canadá adotarem o aumento nos gastos militares exigido por Trump. "Não podemos dizer, entre aliados, que precisamos gastar mais (...), e travar uma guerra comercial dentro da Otan é uma aberração", disse.