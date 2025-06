Tribunal Constitucional espanhol valida lei de anistia para independentistas catalães

"O plenário do TC aprova a lei (...) de anistia para a normalização institucional, política e social na Catalunha", afirmou o tribunal que se pronuncia sobre a constitucionalidade das leis espanholas, em um comunicado ao final do plenário realizado nesta semana.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A sentença, apoiada por seis magistrados e com o voto contra de quatro, rejeitou grande parte do recurso apresentado pelo Partido Popular (PP, direita), frontalmente contrário a esta lei que Sánchez negociou com o partido do líder secessionista catalão, Carles Puigdemont, em troca de seus votos, fundamentais no Parlamento para sua última investidura em 2023.

O texto considera, entre outros, "que a anistia não está proibida pela Constituição e que sua adoção, quando responde a uma situação excepcional e a um objetivo legítimo de interesse público, pode ser constitucionalmente admissível", de acordo com a nota emitida.

Para o magistrado Ricardo Enríquez, um dos que votaram contra, trata-se, no entanto, de uma lei "arbitrária" porque sua "verdadeira finalidade" foi "obter o apoio dos sete deputados" do partido de Puigdemont, Junts per Catalunya, para reeleger Sánchez.

A esperada decisão do Constitucional, que aceita alguns aspectos menores do recurso, não entra, porém, para avaliar se o delito de apropriação indébita, pelo qual Puigdemont está acusado, deve ser contemplado pela polêmica lei.