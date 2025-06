Suprema Corte dos EUA autoriza corte de fundos de ONG de planejamento familiar

A Planned Parenthood já estava impedida de receber verbas federais para a realização de abortos, mas a sentença adotada por 6 votos a 3 também permitiria que os estados a excluíssem dos fundos para outros serviços médicos que presta a americanos de baixa renda no âmbito do programa Medicaid.

As três juízas liberais discordaram.

Em 2018, o governador republicano da Carolina do Sul, Henry McMaster, cortou o financiamento deste programa para as duas clínicas da Planned Parenthood no estado.

Os reembolsos do Medicaid não estavam relacionados ao aborto, mas McMaster afirmou que fornecer fundos ao programa equivale a um "subsídio ao aborto" por parte dos contribuintes, o que é proibido na Carolina do Sul para mulheres com mais de seis semanas de gravidez.

A Planned Parenthood, que oferece uma ampla gama de serviços de saúde reprodutiva, e uma mulher da Carolina do Sul que sofre de diabetes processaram o estado, argumentando que os pacientes do Medicaid têm o direito de receber atendimento de qualquer provedor.