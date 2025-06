República Centro-Africana declara luto nacional pela morte de 29 estudantes

A República Centro-africana decretou três dias de luto após a morte de pelo menos 29 estudantes em um tumulto causado pela explosão de um transformador elétrico enquanto faziam um exame de faculdade.

No momento da explosão, na quarta-feira (25), por volta das 13h00 no horário local (11h00 no horário de Brasília), pouco mais de 5.300 estudantes faziam provas do segundo dia do exame.