Pentágono insiste no 'sucesso' de bombardeios dos EUA no Irã

O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, insistiu nesta quinta-feira (26) que os ataques dos Estados Unidos no Irã foram um "sucesso histórico" e criticou os meios de comunicação por questioná-lo.

"O presidente (dos EUA, Donald) Trump criou as condições para acabar com a guerra. Dizimando, aniquilando, destruindo - escolha a palavra - as capacidades nucleares do Irã", enfatizou Hegseth em uma coletiva de imprensa no Pentágono, ao lado do chefe do Estado-Maior Conjunto, general Dan Caine.