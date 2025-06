Parlamentares removem cláusula de "imposto de vingança" do projeto de lei de Trump

Após pedido do secretário do Tesouro dos Estados Unidps, Scott Bessent, o presidente do Comitê de Finanças do Senado, Mike Crapo, e o presidente do Comitê de Meios e Recursos da Câmara, Jason Smith, afirmaram que "removerão a Seção 899 proposta do código tributário".

A Seção 899 permitiria que o governo federal impusesse impostos a empresas com proprietários estrangeiros, bem como a investidores de países cobradores de "impostos estrangeiros injustos" de empresas americanas.