'Não é o padrão dos EUA', diz ex-marine sobre operação migratória contra seu pai

Para Alejandro Barranco, um marine veterano, foi "muito difícil" ver as cenas de violência durante a operação em que seu pai, um jardineiro mexicano, foi detido na Califórnia, no âmbito da ofensiva migratória lançada pelo presidente americano, Donald Trump.

Tricia McLaughlin, secretária-adjunta do Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos, informou, em um comunicado enviado à AFP, que Barranco tentou fugir e "esgrimiu um cortador de grama diretamente contra o rosto de um agente" e, por isso, os agentes "tomaram as medidas adequadas".

"Eles lidaram com esta situação de forma muito pouco profissional. Não é o padrão do governo dos Estados Unidos", disse seu filho, Alejandro, um militar reformado de 25 anos, em entrevista à AFP. "É muito difícil de ver", acrescentou.

A ação foi filmada por testemunhas em vídeos, que rapidamente viralizaram nas redes sociais. De diferentes ângulos, as imagens mostram Barranco, de 48 anos, correndo com um cortador de grama na mão, quando vários agentes o subjugam, agridem e o borrifam com gás de pimenta.

Mas Alejandro questiona estas afirmações.

"O vídeo mostra que (Narciso) movimenta o cortador de grama. Acho que é instinto natural porque o borrifaram com alguma coisa segundos antes (...), mas ele nunca o esgrimiu diretamente contra um agente", explicou.

"Tem um cara que segura sua arma de lado, com o dedo no gatilho, apontando para um veículo. Não vejo como isso faça sentido. A quantidade mínima de força não inclui subjugar um homem, agredi-lo repetidamente nas regiões do pescoço e do rosto. Acho que é a máxima dose de força antes da letal", acrescentou.