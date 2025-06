Monterrey goleia Urawa (4-0) e vai enfrentar Dortmund nas oitavas da Copa de Clubes

Os 'Rayados', impulsionados por dois gols do argentino Germán Berterame, terminaram em segundo lugar no Grupo E, com cinco pontos, em uma rodada que começou com tudo em aberto.

Liderado pelo veterano Sergio Ramos, o Monterrey derrotou o Urawa Red Diamonds por 4 a 0 em Los Angeles nesta quarta-feira (25) e se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, onde vai enfrentar o Borussia Dortmund.

A Inter de Milão terminou na liderança da chave (7 pontos) graças à vitória por 2 a 0 sobre o River Plate (4 pontos), resultado que beneficiou o Monterrey.

Os mexicanos, que entraram na rodada em terceiro lugar, tinham a obrigação de vencer o Urawa e fizeram o dever de casa no primeiro tempo, com três gols no icônico estádio Rose Bowl, em Pasadena, Los Angeles.

O colombiano Nelson Deossa abriu o placar com um chute forte de fora da área aos 30 minutos.

Berterame ampliou a vantagem aos 34, e o mexicano Jesús Corona praticamente garantiu a vitória com outro chute de longa distância aos 38 minutos. O próprio Berterame fechou a goleada no fim do tempo regulamentar (90').