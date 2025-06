Montanhista japonesa morre e outra sobrevive em subida ao pico mais alto do Peru

Uma alpinista japonesa morreu e outra da mesma nacionalidade foi resgatada com vida nos Andes do Peru enquanto escalavam o pico Huascarán, a montanha mais alta do país com mais de 6.700 metros de altura, informou a polícia nesta quinta-feira (26).

A Cordilheira Branca, como é conhecida a cadeia montanhosa do nordeste do Peru, abriga montanhas como o Huascarán (6.757 metros de altitude) e o Huandoy (6.395 metros de altitude), e atrai escaladores e turistas de diversas partes do mundo.