Ministro colombiano diz que 'suspenderá' extradições aos EUA de guerrilheiros negociadores da paz

O novo ministro da Justiça da Colômbia, Eduardo Montealegre, garantiu nesta quinta-feira (26), em entrevista à AFP, que o governo de Gustavo Petro "suspenderá" as extradições aos Estados Unidos de guerrilheiros vinculados ao narcotráfico e que negociam a paz, em meio ao distanciamento com Washington.

A oposição e especialistas criticam Petro por sua suposta falta de rigor com algumas organizações que negociam sua desmobilização, faltando três meses para os Estados Unidos decidirem se renovam a certificação à Colômbia como aliado na luta antidrogas.

No contexto dessa questionada política de paz, Montealegre disse que a decisão do governo é suspender as extradições dos chefões do tráfico vinculados a esses diálogos.

"A regra geral é" que se "suspenderá" a extradição de "quem colabore efetivamente [com o processo de paz], seja na insurgência, sejam nas organizações à margem da lei", disse o ministro em uma entrevista em Bogotá.

Montealegre assegurou que o governo já suspendeu as extradições de dois traficantes que estão vinculados aos diálogos de paz, sem detalhar seus nomes. Um deles foi "HH", comandante de uma facção dissidente da guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN) e o outro, segundo a imprensa, é "Mocho Olmedo", um dissidente da extinta guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).