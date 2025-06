Iates, estrelas e VIPs inundam Veneza para casamento de Jeff Bezos

Estrelas da moda, atores e personalidades do setor tecnológico misturam-se nesta quinta-feira (25) aos turistas em Veneza, onde o bilionário Jeff Bezos, chefe da Amazon, celebrará seu suntuoso casamento, um evento que desperta curiosidade, mas também divide a população local. As festividades de Bezos e sua futura esposa, Lauren Sanchez, começam nesta quinta-feira e terminarão no sábado com uma cerimônia em local secreto por razões de segurança.

Segundo a imprensa italiana, os dois trocarão alianças e votos na sexta-feira na ilha de San Giorgio Maggiore, em frente ao Arsenal, onde um grande baile foi anunciado para o sábado. Enquanto isso, os convidados viajam de uma ilha para outra a bordo das famosas lanchas venezianas, acompanhados por seus guarda-costas. Eles são seguidos por outras embarcações alugadas a preço de ouro por meios de comunicação de todo o mundo. Entre os cerca de 200 convidados estão, segundo a imprensa italiana, Leonardo DiCaprio, Elton John, Mick Jagger, Lady Gaga e Orlando Bloom. Os fotógrafos da AFP viram Ivanka Trump, filha do presidente dos Estados Unidos, acompanhada por seu marido, Jared Kushner, e seus filhos.

Também Kim Kardashian e outros membros de sua família, o estilista americano Spencer Antle, o investidor e ex-agente Michael Kives, e a apresentadora estrela Oprah Winfrey. Na lagoa, os iates agora se elevam como catedrais de carbono, e seus picos em forma de antena parabólica confundem-se com as agulhas das igrejas, as cúpulas dos palácios e as aves marinhas. Alguns celebram que o bilionário tenha escolhido a região para se casar. Mas outros denunciam a privatização de um frágil ecossistema lacustre, ameaçado por turismo excessivo e pela elevação do nível do mar.

Christine Baker, uma turista americana de 51 anos, considera "uma exibição excessiva de riqueza e ganância". "Entendo por que as pessoas estão chateadas", declarou esta professora à AFP. Adriana, no entanto, vê as festas como um presente caído do céu. "Todos ganham, os táxis (barcos), os hotéis de luxo. Se eles não se beneficiarem, quem vai se beneficiar?", afirma esta veneziana de 83 anos. - "Veneza não está à venda" -

O desperdício de luxo, no entanto, gera polêmica em Veneza, onde parte da população teme que os convidados tornem ainda mais inabitável uma cidade já invadida por turistas. Cerca de 100.000 pessoas dormem na cidade durante a alta temporada, somando-se a dezenas de milhares de visitantes por dia, muitos dos quais desembarcam de gigantescos cruzeiros, enquanto a população da cidade está em queda livre. Onze anos atrás, o casamento do ator George Clooney não causou nenhum burburinho na lagoa, mas Bezos, um dos homens mais ricos do mundo, provoca mais divisões, em parte pelas controvérsias em torno do tratamento que a Amazon dispensa a seus funcionários.