Guterres denuncia 'ataques' sem precedentes à Carta da ONU em seu 80º aniversário

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"A ameaça ou o uso da força contra nações soberanas; a violação do direito internacional, inclusive o direito internacional humanitário e o direito internacional dos direitos humanos; os ataques contra civis e infraestruturas civis; a instrumentalização dos alimentos e da água; a erosão dos direitos humanos", citou, sem mencionar nenhum responsável por estas violações.

"Observamos, mais de uma vez, um padrão muito familiar: seguir a Carta quando nos convém, ignorá-la quando nos incomoda. A Carta das Nações Unidas não é opcional. Não é um menu à la carte", lembrou.

"Não podemos, nem devemos normalizar as violações de seus princípios mais fundamentais", acrescentou.

A Carta as Nações Unidas, conjunto de princípios fundacionais que rege a existência deste fórum de nações, surgiu em 26 de junho de 1945 com a assinatura de 50 países dispostos a "preservar as gerações futuras do flagelo da guerra". A ONU nasceu em 24 de outubro de 1945.