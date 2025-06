Ex-diretor de inteligência da Venezuela se declara culpado de narcotráfico

Conhecido como "El Pollo", Carvajal, de 65 anos, foi um dos homens mais poderosos da Venezuela durante a presidência do ex-presidente Hugo Chávez.

Ele foi chefe da Direção de Inteligência Militar (DIM) da Venezuela entre 2004 e 2011, durante o governo de Chávez, e entre 2013 e 2014, sob o governo de Nicolás Maduro.

O ex-homem forte do chavismo foi extraditado para os Estados Unidos em 2023, procedente da Espanha, para onde havia se mudado.

Carvajal se declarou culpado de conspiração para importar cocaína para os Estados Unidos, de participação em narcoterrorismo em benefício do grupo guerrilheiro Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e de crimes relacionados com armas, segundo um comunicado do Departamento de Justiça.

"A declaração de culpa de hoje demonstra nosso compromisso de exigir responsabilidades aos funcionários estrangeiros que abusam do poder para envenenar nossos cidadãos", declarou o procurador americano Jay Clayton, citado no comunicado.