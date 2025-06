Especialistas designados pelo governo de Trump apoiam reivindicação de antivacinas

O novo painel recomendou eliminar o timerosal das vacinas para crianças, gestantes e, caso necessário, para todos os adultos.

"O risco associado à gripe é muito maior do que o risco inexistente que conhecemos do timerosal", afirmou Cody Meissner, professor do Dartmouth College, a única voz dissidente do painel.

Antes da votação, nesta mesma quinta-feira, a enfermeira Lyn Redwood, ex-diretora da Children's Health Defense, foi convidada a falar contra o timerosal.