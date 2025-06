Começam as alegações finais no julgamento de Sean 'Diddy' Combs

Após quase dois meses de depoimentos no midiático julgamento do rapper Sean "Diddy" Combs, a acusação e a defesa iniciaram, nesta quinta-feira (26), seus argumentos finais, momento crucial do processo que combinou ingredientes de poder, fama, sexo e drogas.

O magnata da música foi acusado de associação ilícita e tráfico sexual e se declarado culpado poderá passar o resto da vida na prisão.