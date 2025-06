Barco de madeira do século XVIII é encontrado no fundo do mar em ilha da Croácia

Ivan Bukelic estava trabalhando em uma tubulação de água no antigo porto de Dubrovnik em abril, quando encontrou uma estrutura de madeira enterrada no fundo do mar.

Os restos do barco no antigo porto de Dubrovnik foram protegidos para exames adicionais.

Um importante porto comercial no Mar Adriático na época medieval, Dubrovnik foi declarado patrimônio histórico protegido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Atrai grandes multidões de turistas, especialmente durante o verão, e também é conhecida como local de filmagem da série Game of Thrones da HBO.

A embarcação estava a cerca de 60-80 centímetros abaixo do fundo do mar, segundo Bukelic, que é mergulhador e construtor submarino.

"Ainda não podemos falar sobre o tipo de embarcação ou suas dimensões, mas podemos dizer com certeza, com base nos resultados da análise de radiocarbono, que ela era do final do século XVIII", disse a arqueóloga marinha Irena Radic Rossi.

Rossi disse que o objetivo é continuar com a pesquisa em cooperação com o Ministério da Cultura da Croácia: "precisamos protegê-lo para o futuro".